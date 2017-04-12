Совет Федерации призвал парламенты мира осудить удар США по Сирии

Совет Федерации единогласно принял заявление с призывом к парламентам других стран осудить удар США по Сирии и поддержать урегулирование сирийского конфликта исключительно на основе резолюций Совета безопасности ООН. Заявление опубликовано на сайте палаты. Сенаторам его представил председатель комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев. Уже в названии заявления применение Америкой вооруженных сил против Сирии названо противоправным.

В документе признается факт массового отравления мирных сирийцев химическими веществами 4 апреля и отмечается, что «на момент нанесения ракетного удара США не было ни одного независимого и объективного заключения о реальных обстоятельствах произошедшего, о том, кто именно должен нести ответственность за эту трагедию». Сенаторы отмечают, что, по данным Организации по запрещению химического оружия, которая получила Нобелевскую премию мира за решение сирийской проблемы с химоружием, «сирийские вооруженные силы в настоящее время не располагают запасами химического оружия».

Удар США по Сирии сенаторы расценивают как акт агрессии против суверенного государства и настаивают на тщательном расследовании действий американцев. Эти действия подрывают усилия по борьбе с терроризмом в момент, когда создание антитеррористической коалиции важно и необходимо, отмечается в заявлении сенаторов. Также они напомнили политикам и СМИ об ответственности за распространение непроверенной и намеренно искаженной информации, а родственникам погибших 4 и 7 апреля в Сирии выразили соболезнования.