AP сообщило о массовых преступлениях сексуального характера миротворцев ООН

Миротворцы и сотрудники миссий ООН в течение 12 лет систематически совершали преступления сексуального характера в отношении несовершеннолетних и женщин. Об этом сообщает агентство Associated Press, которое изучило деятельность миротворческих миссий по всему миру. В основу расследования легли показания более 300 жертв сексуального насилия и 2000 заявлений о сексуальном насилии, совершенном миротворцами из 23 стран мира.

По данным AP, на Гаити в период с 2004 по 2007 г. более сотни миротворцев регулярно домогались местных подростков. Как рассказала одна из жертв, за три года ее изнасиловали более 50 человек.

Многие жертвы соглашались на сексуальные контакты добровольно в обмен на еду и иногда деньги. Однако согласно законодательству Гаити сексуальные отношения с лицом, не достигшим 18-летнего возраста, квалифицируются как изнасилования.