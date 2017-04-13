В Крыму задержаны восемь человек по подозрению в экстремизме

Полиция задержала восьмерых человек в Бахчисарайском районе Крыма по подозрению в правонарушениях экстремистского характера и проведении несанкционированного митинга, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на адвоката Эдема Семедляева.

«Двоим задержанным инкриминируют ст. 20.3 КоАП (публичное демонстрирование символики экстремистской организации), еще шестерым — ст. 20.2 КоАП (нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга)», — сказал адвокат.

Ранее в МВД по Республике Крым сообщили о проведении в Бахчисарайском районе «плановых мероприятий», направленных «на выявление и задержание лиц, причастных к деятельности запрещенной в России организации». «Изымается литература экстремистской направленности», — говорится на сайте ведомства.