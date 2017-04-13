За организацию «каруселей» на выборах могут ввести уголовную ответственность

В Госдуму планируется внесение поправок, предусматривающих наказание за попытку организации массового неоднократного голосования (так называемые «карусели»). «Когда прорабатывался комплексно вопрос [об отмене открепительных] и стало понятно, что могут быть попытки неоднократно проголосовать, то административную ответственность предлагалось ввести за единичный случай, а уголовную – за организацию массового «мероприятия», – сообщила секретарь Центризбиркома России Майя Гришина.

По ее словам, уголовную ответственность предлагается ввести «за организацию процесса неоднократного получения бюллетеней». «Это не покрывается теми составами преступлений, которые сейчас есть в Уголовном кодексе. Сейчас мы прорабатываем со специалистами соответствующий состав», – добавила Гришина.

Центризбирком не имеет права законодательной инициативы, ожидается, что проект закона будут вносить депутаты или сенаторы.