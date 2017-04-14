Россия разработала проект конвенции ООН против киберпреступности – «Коммерсантъ»

Проект конвенции ООН «О сотрудничестве в сфере противодействия информационной преступности» был подготовлен Россией как альтернатива Будапештской конвенции Совета Европы о компьютерных преступлениях, пишет «Коммерсантъ», ознакомившийся с документом. До сих пор его положения не публиковались, а впервые он был представлен иностранным партнерам в 2016 г. на совещании руководителей спецслужб, созванном секретарем Совбеза Николаем Патрушевым.

Россия - единственная из членов Совета Европы, не подписавшая Будапештскую конвенцию. На сегодняшний день ее ратифицировали 53 страны и подписали еще четыре, включая все страны ЕС, а также США, Японию, Австралию и Израиль. Москву не устраивает положение ст. 32, допускающее проведение операций спецслужб в компьютерных сетях третьих стран без официального уведомления. Это воспринимается как угроза безопасности и суверенитету.

Российский проект исключает возможность вмешательства спецслужб третьих стран в чужие компьютерные системы и отдельной статьей прописывает механизм защиты суверенитета. Цель документа авторы определяют как предупреждение преступлений и противоправных деяний в сфере информационно-коммуникационных технологий. К ним, в частности, относится неправомерный доступ к информации, разработка и использование вредоносных программ и спама, преступления, связанные с охраняемой внутригосударственным правом информацией, с детской порнографией, нарушения авторских прав.

Проект описывает техническое правовое взаимодействие сторон по уголовным делам в области борьбы с киберпреступностью – от совместных расследований и сборе параметров трафика до передачи осужденных. В частности, предусмотрено создание контактного центра, «работающего 24 часа в сутки семь дней в неделю».

Перспективы российского проекта во многом будут зависеть от мнения США. На пресс-конференции по итогам переговоров с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном российский министр иностранных дел Сергей Лавров дал понять, что Москва рассматривает киберпространство как сферу, где российско-американское сотрудничество необходимо.