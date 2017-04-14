СКР не понимает затягивание экстрадиции из Франции экс-министра финансов Подмосковья

В Следственном комитете России (СКР) выразили недоумение в связи с «беспрецедентным» затягиванием во Франции процедуры экстрадиции экс-министра финансов Подмосковья Алексея Кузнецова. Также в СК удивлены его освобождением из-под стражи, говорится в заявлении ведомства. Там не исключают, что экстрадиция затянулась на несколько лет в том числе и потому, что для выдачи обвиняемого в крупном хищении у государства «необходим консенсус не только в уголовно-правовой плоскости». В комитете допускают, что «принятию окончательного решения могут препятствовать как политические процессы, так и нюансы действующего законодательства, позволяющие стороне защиты манипулировать правосудием, прикрываясь европейскими ценностями, защищающими права человека, невзирая на совершение им преступления против своей страны, а фактически против сотен других граждан».

СКР надеется в этой ситуации на здравый смысл и торжество закона и что «французское правосудие по отношению к Алексею Кузнецову в конечном итоге поможет обеспечить реализацию принципа неотвратимости наказания, закрепленного не только в российском законодательстве».

Следствие собрало по делу Кузнецова «колоссальный объем доказательств», подтверждающих совершение хищений из подмосковного бюджета 14 млрд руб., напоминает пресс-служба СКР. Валерий Носов, Владислав Телепнев и Елена Кузнецова уже отбывают наказание по этому делу, бывшую жену Кузнецова Жанну Булах будут судить заочно, так как она находится в США.

Российское следствие также отметило профессионализм французских компетентных органов в розыске и задержании Кузнецова.

13 апреля стало известно, что в Лионе суд отпустил Кузнецова из тюрьмы, поскольку срок его пребывания за решеткой превысил «разумные пределы», предусмотренные европейской Конвенцией по правам человека.Чиновник был задержан во Франции по запросу Москвы в 2013 г. Теперь он будет жить в Париже, где у него есть жилье, на нем будет электронный браслет, его загранпаспорт будет храниться у чиновников. Раз в неделю он будет отмечаться в комиссариате полиции.