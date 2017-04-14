Канада ввела санкции против 27 сирийцев в связи с химической атакой

Канада ввела санкции в отношении 27 высокопоставленных представителей властей Сирии в связи с химической атакой в провинции Идлиб 4 апреля, сообщило CBC со ссылкой на заявление министра иностранных дел Канады Христи Фриланд.

«Новые санкции против ключевых должностных лиц являются частью наших постоянных усилий по оказанию давления на режим [президента Сирии Башара] Асада, чтобы прекратить насилие против невинных детей, женщин и мужчин», - сказала министр.

«Химическая атака, произошедшая на прошлой неделе на юге Идлиба, - военное преступление, она совершенно недопустима. Канада работает со своими союзниками, чтобы положить конец войне в Сирии и привлечь к ответственности виновников», - добавила Фриланд.

В списке новых лиц, попавших в санкционный список, - три сирийских генерала: Адиб Саламех, Джавдат Салби Мавас и Тахир Хамид Халил. Как полагает правительство Канады, они отдавали приказы о нанесении ударов по гражданским объектам.

4 апреля в сирийском городе Хан-Шейхун (провинция Идлиб) произошла химическая атака, жертвами которой стали почти 100 человек. Большинство западных стран и оппозиция Сирии возложили ответственность за нее на сирийское правительство. В Дамаске обвинения отвергли, Россия настаивает на тщательном расследовании инцидента. 7 апреля США нанесли ракетный удар по сирийской авиабазе, с которой, возможно, была произведена химическая атака.