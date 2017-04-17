Треть россиян допускают возможность войны между Россией и США

Треть россиян считают возможным войну между Россией и США, показал опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Вооруженное столкновение России и США, НАТО 63% респондентов по-прежнему кажется невозможным или крайне маловероятным, однако доля тех, кто считает войну возможной или уже идущей, достигла 30%, говорится в материалах исследования.

16% опрошенных считают такое столкновение сегодня абсолютно невероятным, 47% – маловероятным, еще 16% говорят, что война весьма вероятна и может начаться, 14% полагают, что она уже идет.

В 2014 г. невероятной войну считала четверть опрошенных (25%), более половины (51%) говорили, что она маловероятна, 16% считали ее весьма вероятной, и лишь 4% высказывали мнение, что такая война уже идет.