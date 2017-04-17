В Огайо полиция разыскивает пользователя Facebook после публикации видео убийства

Полиция Кливленда разыскивает пользователя Facebook Стива Стивенса, который в воскресенье выложил на своей странице видеозапись, на которой он убивает старика. Как передает Reuters, полицейские призвали его сдаться добровольно. Соцсеть с ежедневной аудиторией более 1,2 млрд посетителей осудила действия подозреваемого. «Это ужасающее преступление, и мы не разрешаем размещение такого контента в нашей сети», – говорится в заявлении представителя Facebook. В компании заверяют, что делают все возможное для обеспечения безопасной среды в соцсети и контактируют с правоохранительными органами и экстренными службами, когда замечают непосредственную угрозу физической безопасности пользователей.

На видео Стивенс заявил, что кроме старика убил еще более дюжины человек. В полиции Кливленда считают подтвержденным только убийство, запечатленное на видео, о других возможных жертвах Стивенса там ничего не знают. Убитый – 74-летний Роберт Годвин-старший, по сведениям полиции, Стивенс не был с ним знаком.

Полицейские предупреждают, что разыскиваемый вооружен и опасен. Он может ездить на белом или кремовом Ford Fusion и может сейчас находиться не в Огайо, а в соседних Индиане, Мичигане, Пенсильвании или Нью-Йорке.