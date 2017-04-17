Утвержден новый премьер-министр Татарстана

Госсовет Татарстана утвердил назначение премьер-министром республики Алексея Песошина. Как сообщает ТАСС, об этом после голосования депутатов объявил спикер заксобрания Фарид Мухаметшин. Кандидатуру Песошина внес на голосование президент Татарстана Рустам Минниханов.

Песошин с 2007 по 2010 г. возглавлял администрацию Советского района Казани, затем, до января 2014 г., руководил исполкомом Казани, а затем был первым вице-премьером Татарстана.

Премьер-министр республики Ильдар Халиков в начале апреля решил оставить должность по собственному желанию «в связи с переходом на другую работу». Пресс-служба регионального правительства объяснила, что с 4 апреля Халиков стал гендиректором АО «Управляющая компания «Татэнерго».