ФСБ раскрыла канал поставки оружия с Украины и из ЕС в Россию

ФСБ России совместно с МВД пресекла деятельность поставщиков оружия и боеприпасов на территорию России из стран Евросоюза и Украины.

Из незаконного оборота изъято 18 пулеметов, 43 автомата, 29 пистолетов-пулеметов, 45 карабинов, винтовок и ружей, 97 пистолетов и револьверов, авиационная пушка времен Великой Отечественной войны, более 180 основных частей к огнестрельному оружию, свыше 16 000 боеприпасов различного калибра, сообщили «Интерфаксу» в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Кроме этого было изъято 15 ручных осколочных гранат, более 20 кг взрывчатых веществ, наркотические вещества растительного происхождения, а также поддельные бланки разрешений на приобретение огнестрельного оружия и боеприпасов.

ФСБ удалось выявить 54 члена группы. Спецслужбы обнаружили три мастерские по изготовлению боеприпасов и модернизации огнестрельного оружия.

В ФСБ уточнили, что в числе изъятых пулеметов такие, как максим, РПД, МГ-43. В числе пистолетов-пулеметов – ППШ, МП-40, «кедр», «витязь». Среди изъятых пистолетов и револьверов – наган, ТТ, беретта, маузер, вальтер, люгер, марголина.