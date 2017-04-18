В Туве возбудили дело о хищении 57 млн рублей, выделенных на строительство жилья для сирот

Прокуратура Кызыла (Тува) выявила хищение более 57 млн руб., выделенных на строительство жилья для детей-сирот, сообщила прокуратура республики.

Прокуратура провела расходование директором компании «Стройконсалтинг» бюджетных средств, выделенных на обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. «Госстройзаказ» 26 октября 2016 г. заключил с ООО «Стройконсалтинг» контракт на приобретение 51 квартиры в Кызыле до 25 декабря 2016 г.

При проверке исполнения госконтракта прокуратура выяснила, что актами приема-передачи от 26 декабря 2016 г. «Стройконсалтинг» передал заказчику 51 квартиру площадью 33 кв. м каждая, в домах 90а, 90б и 90в по улице Каа-Хем в Кызыле, говорится в сообщении. Согласно этим актам «Госстройзаказ» ознакомился с техническим состоянием жилых помещений, претензий на момент осмотра не имел. На основании подписанных актов на расчетные счета «Стройконсалтинга» было перечислено 57,182 млн руб.

«Однако, как установила прокурорская проверка, названные в акте жилые помещения не построены. Так, жилой дом 90а по улице Каа-Хем построен до окон первого этажа, под дом 90б заложен фундамент, строительство дома 90в не начато», – говорится в сообщении прокуратуры.

По материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество, совершенное в особо крупном размере», в настоящее время по нему проводятся следственные действия.