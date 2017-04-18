Генпрокуратура отчиталась о взыскании 2 млрд рублей с чиновников с сомнительными доходами

Генпрокуратура России добилась взыскания 2 млрд рублей с чиновников, которые не подтвердили законность своих расходов и приобретений. Как передает «Интерфакс», это объявил начальник управления Генпрокуратуры по надзору за исполнением антикоррупционного законодательства Александр Русецкий на на семинаре-совещании по профилактике коррупционных нарушений.

По словам Русецкого, с 2013 г., когда прокуроры получили право проверять законность доходов, в суды было подано больше 40 исков в отношении имущества госслужащих, не подтвердивших законность приобретения имущества, на общую сумму 2,4 млрд руб. «Половина из них - на 2 млрд - рублей удовлетворена», - отметил он.

Госчиновники обязаны по закону доказывать законность приобретения имущества, если сумма расходов превышает общий семейный доход за три предыдущих года. Если чиновник не смог доказать законность своих доходов, то прокуроры вправе обратиться в суд с иском о конфискации имущества в пользу государства.