Боевики ИГ применили иприт против американских и австралийских инструкторов в Ираке

Военные инструкторы из США и Австралии подверглись химичесой атаке на территории одной из воинских частей Ирака. Боевики запрещенной в России террористической группировки ИГ («Исламское государство») применили против них иприт, сообщает CBS. Инцидент произошел 16 апреля. Помощь потребовалась 25 иракцам, инструкторы не пострадали.

За последнее время это уже второй случай применения отравляющих веществ, отмечает телеканал. Днем ранее стало известно о том, что боевики применили снаряд с хлором в Мосуле. По словам двух офицеров, маски и другие средства химической защиты были распределены среди личного состава на случай новых атак.

Российский МИД еще два года назад заявлял, что боевики ИГ овладели технологиями производства химического оружия.