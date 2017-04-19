Минэнерго Украины подало в правительство проект о запрете ввоза угля из России

Министерство энергетики и угольной промышленности Украины направило в правительство проект о запрете ввоза угля из России, заявил министр энергетики Игорь Насалик.

Он рассказал, что в настоящее время ведутся переговоры о возможности закупки антрацита в Соединенных Штатах. Договоренности планируется достичь до конца текущего месяца.

Ранее премьер-министр Владимир Гройсман заявлял, что Украина в условиях прекращения поставок антрацита с неконтролируемых территорий Донбасса покроет его дефицит за счет диверсификации импортных поставок.

При этом планируется сократить внутреннее потребление энергетического угля и отказаться от его импорта из России.

15 марта Совет национальной безопасности и обороны Украины приостановил перемещение грузов через линию разграничения в зоне вооруженного конфликта в Донбассе. Причинами этого решения была названа экспроприация украинских предприятий в ДНР и ЛНР и решение Москвы признать личные документы, выдаваемые в этих республиках.