Медведев предсказал борьбу на президентских выборах

Премьер-министр России, председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев считает, что в предстоящей президентской кампании борьба будет серьезной, но власть не станет отвлекаться на спекуляции и пустые конфликты. «Борьба, как в любой президентской гонке, будет серьезной. Но мы никогда не превращали политическую борьбу в войну и делать этого не будем», - сказал Медведев, выступая в Госдуме с отчетом о деятельности правительства за 2016 год.

«Мы с вами прекрасно понимаем, что сейчас у нас трудностей хватает. И если мы будем тратить силы еще и на популизм, на спекуляции, на пустые конфликты, - от этого выиграют только те, кого вряд ли заботит, как будет жить Россия, те, кто хочет изолировать и ослабить нашу страну», - подчеркнул премьер. «Конечно, это не значит, что у нас не может быть разногласий, и наши с вами споры касаются лишь методов достижения главной цели. А цель у нас общая - развивать страну, чтобы обеспечить людям благополучную жизнь», - сказал Медведев.