Британский парламент одобрил проведение досрочных выборов 8 июня

Парламент Великобритании одобрил проведение досрочных выборов 8 июня, пишет The Guardian.

«За» проголосовали 522 парламентария, «против» - 13 депутатов. «Это значительно превышает две трети голосов, необходимых для проведения досрочных парламентских выборов», - уточняет газета.

Накануне о проведении досрочных выборов объявила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй. Ранее планировалось, что они пройдут в 2020 г. По ее словам, нынешние противоречия между депутатами могут помешать успешному выходу Великобритании из ЕС. «Страна объединяется, а Вестминстер – нет», – говорила она.

Всеобщие выборы в Великобритании проходят раз в пять лет, чтобы провести их вне срока, «за» должны проголосовать не менее двух третей из 650 членов палаты.