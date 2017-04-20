Задержан подозреваемый в убийстве предпринимателя в центре Москвы

Вечером 19 апреля в центре Москвы, рядом с офисным центром на улице Симоновский Вал, был застрелен предприниматель 1955 г. р. Как сообщили в Следственном комитете России, между бывшими компаньонами возникли финансовые разногласия, в ходе ссоры один из них произвел не менее пяти выстрелов в своего знакомого, который позже скончался в больнице.

Охранник убитого задержал подозреваемого на месте происшествия и передал его сотрудникам правоохранительных органов. Мужчина доставлен в следственный отдел, в ближайшее время ему будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.

В отношении 59-летнего задержанного следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета России по Москве возбуждено уголовное дело. Он подозревается в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство) и ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконный оборот оружия).