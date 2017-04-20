В Пермском крае погиб солдат-срочник

В ночь на 20 апреля на авиабазе под Пермью погиб солдат-срочник из Челябинской области. Это ТАСС сообщил председатель Союза призывников России Марсель Хазиев. Он сослался на сводки организации и пообещал держать ситуацию на контроле.

Информацию о гибели солдата ТАСС подтвердили в главном военном следственном управлении Следственного комитета России. На базу выехали следователи, сказал представитель управления.

В пресс-службе Центрального военного округа также готовят комментарий по запросу ТАСС.

Военнослужащий был призван в декабре 2016 г., сказал информированный источник «Интерфакса». «По предварительной информации, солдат покончил жизнь самоубийством. Причины инцидента устанавливаются», – добавил он. Инцидент произошел в воинской части N 88503, находящейся на авиабазе «Большое Савино» в пос. Сокол.

Уполномоченный по правам человека в Пермском крае Татьяна Марголина подтвердила, что получила такую информацию. По ее сведениям, по факту возбуждено уголовное дело.

В военном комиссариате по Челябинской области агентству подтвердили факт гибели солдата, не уточнив подробностей.