Австралия ужесточит правила предоставления гражданства

Австралия ужесточит миграционное законодательство и усложнит процедуру получения гражданства страны. В частности, теперь кандидаты будут сдавать серьезные тесты на знание английского языка и «австралийских ценностей», сообщает BBC.

Подающие на гражданство также обязаны будут подтвердить постоянное проживание в стране на протяжении четырех лет, а не одного года, как это было раньше. Также заявителям придется предоставить доказательства интеграции в общество: историю трудовой занятости, обучения или членства в местных организациях.

У мигранта будет всего три попытки получить австралийское гражданство. При этом обман на экзамене или сокрытие данных приведут к автоматическому отказу.