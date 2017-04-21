Госдума приняла законопроект о запрете необычных имен

Депутаты Госдумы приняли в третьем, окончательном, чтении законопроект, запрещающий включать в имя ребенка цифры, знаки, ненормативную лексику и указания на ранги, следует из материалов нижней палаты парламента. «За» проголосовали 368 депутатов, «против» — один, один человек воздержался. Закон предполагает внесение изменение в Семейный кодекс России.

«Давая необычное, экзотическое имя своему ребенку, родители не всегда представляют, с какими трудностями, особенно в детском коллективе, может столкнуться их сын или дочь», — говорилось в пояснительной записке к законопроекту. Закон, по мнению его авторов, «позволит обеспечить более эффективную государственную защиту конституционных прав и охраняемых законом интересов несовершеннолетних на имя».