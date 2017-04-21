СБУ в пятницу проведет антитеррористические учения рядом с Крымом

Служба безопасности Украины (СБУ) в пятницу, 21 апреля, проведет антитеррористические учения на территории Генического района Херсонской области, граничащей с Крымом. Об этом сообщает «Крым.Реалии» со ссылкой на пресс-службу управления херсонского главка СБУ. «Это обычные учения, плановые, которые время от времени проводим», — сказали в пресс-службе.

Учения будет проводить координационная группа антитеррористического центра при управлении Службы безопасности Украины в Херсонской области. СБУ просит местных жителей «сохранять спокойствие в связи с сосредоточением в населенном пункте спецназовцев и военных и с пониманием отнестись к возможным временным неудобствам».

На работу контрольно-пропускного пункта «Чонгар» учения не повлияют. «Чонгар» — один из трех КПП, расположенных на границе между материковой Украиной и полуостровом Крым.