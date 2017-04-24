Задержан второй подозреваемый по делу о теракте в Стокгольме

В Швеции полиция сообщила о задержании второго подозреваемого в причастности к теракту в Стокгольме 7 апреля. Как передает Reuters, имя нового задержанного не названо. Он был задержан 23 апреля по ордеру прокуратуры.

7 апреля грузовик въехал в толпу на оживленной торговой пешеходной улице Drottninggatan в центре Стокгольма. Погибли четыре человека, еще 15 были ранены. Водитель грузовика, гражданин Узбекистана Рахмат Акилов, арестован, свою вину он признал. 9 апреля сообщалось о задержании второго подозреваемого по этому делу, Reuters о нем не упоминает.