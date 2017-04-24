До конца года во всех школах Москвы заработает система прохода и питания по карточкам

Городской проект «Проход и питание» в этом году будет внедрен во всех московских школах, ученики которых смогут использовать социальные карты учащегося или браслеты «Москвенок» для прохода в здание и покупок в столовой, сообщается на сайте столичной мэрии.

«В настоящее время информационная система «Проход и питание» работает в более чем 1700 зданий школ, ею пользуются свыше 860 000 учеников. До конца года мы планируем охватить системой все оставшиеся школы, ориентировочно это около 80 зданий, а также еще 300 зданий дошкольных групп», - говорится в комментарии департамента информационных технологий города Москвы.

Система, предполагающая использование школьником социальной карты учащегося или браслета «Москвенок», позволяет родителям в режиме онлайн (в личном кабинете портала mos.ru или в приложении «Госуслуги Москвы») проследить, когда ребенок пришел в школу и вышел оттуда, а также узнать, чем он обедал и что покупал в буфете. Кроме того, родители могут установить электронный запрет на покупку отдельных видов продуктов, например шоколадных батончиков, или установить лимит трат ребенка в буфете.