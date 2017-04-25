Обама рассказал студентам о своих планах

Экс-президент США Барак Обама впервые выступил публично после ухода из Белого дома. Он модерировал дискуссию шести бывших и нынешних студентов в присутствии аудитории из нескольких сотен человек в Университете Чикаго, где он некогда преподавал конституционное право, в городе, где он начинал свою политическую карьеру, где будет размещаться его президентская библиотека. Как отмечает Reuters, он был без галстука и в ходе встречи никто ни разу не упомянул действующего президента Дональда Трампа. Обама только спросил в начале мероприятия: «Ну, что тут у вас случилось, пока меня не было?»

По словам экс-президента, он намерен заняться помощью в подготовке нового поколения политических лидеров, которым предстоит перехватить эстафету и совершить свои попытки изменить мир. В частности, он собирается учить молодежь работать с местным сообществом, говоря это, он вспомнил, как начинал общественную деятельность в молодости как организатор местных мероприятий.

Обама также отметил, что давно преследовал цель преодолеть раскол среди политиков, и добавил, что это делать все труднее из-за роли денег в политике: «Конкретные интересы управляют дебатами в Вашингтоне, при этом не соответствуя чаяниям большинства американцев». Он добавил, что расколу способствуют и соцсети: люди их используют так, что имеют возможность общаться только с теми, кто разделяет их взгляды.

Дональд Трамп не раз говорил, что унаследовал от администрации своего предшественника полный кавардак, неоднократно критиковал действия и решения Обамы и высказывал намерение отменить многое из того, что Обама сделал в сфере здравоохранения и экологии. В марте он обвинил Обаму в том, что он дал распоряжение о прослушке предвыборного штаба Трампа, экс-президент эти обвинения отверг, а директор ФБР Джеймс Коми заявил, что ему неизвестно о каких-либо свидетельствах в поддержку утверждения Трампа.

С января Обама почти не появлялся на публике и в фокусе внимания СМИ. В минувшее воскресенье он непублично встретился с представителями проблемной молодежи Чикаго и обсудил с ними ситуацию с безработицей и преступностью, встреча прошла в рамках программы помощи молодежи из группы риска.

Недавно Барак Обама и его жена Мишель заключили сделку о публикации мемуаров за $65 млн.

Предполагается, что в мае Обама посетит Германию и встретится с канцлером Ангелой Меркель.