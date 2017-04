«Новая газета» нашла свидетеля, опознавшего голос предполагаемого организатора перевозки «Бука» в Донбасс

«Новая газета» разыскала сослуживца человека, которого международная следственная группа JIT и группа Bellingcat считают ответственным за транспортировку в Донецкую область «Бука», из которого был сбит Boeing Malaysia Airlines. Это якобы отставной российский военный Сергей Дубинский с позывным «Хмурый», у JIT есть записи его телефонных переговоров, напоминает издание. Сослуживец «Хмурого» Сергей Тиунов, лидер самообороны Запорожья и ветеран боевых действий в Афганистане, утверждает, что узнает на этих записях голос, похожий на голос своего товарища.

На вопрос издания он ответил, что голос человека на записях СБУ, который считается голосом «Хмурого», очень сильно похож на голос Дубинского. По мнению Тиунова, Дубинский может быть ключевым свидетелем по делу MH-17, но не обвиняемым: «Я считаю, что он не нажимал на кнопку этого «Бука», только координировал передвижение».

Получить комментарий Дубинского по существу изданию не удалось.

«Новая газета» заказала два исследования по сравнению голоса Дубинского с записей телефонных переговоров с журналистом издания и голоса «Хмурого» с записей СБУ и JIT. В московском бюро независимой экспертизы «Версия» сначала попросили время на размышление, поскольку «исследование может обернуться для организации «серьезными политическими последствиями». Затем сотрудник бюро инженер-радиоэлектроник Юрий Макеев подготовил заключение о том, что «осуществить достоверные идентификационные исследования фигурантов по голосу и звучащей речи не представляется возможным из-за низких характеристик по битрейту, общему потоку, битовой глубине и частоте». Он также сделал вывод, что на записях СБУ участники диалогов либо произносят заученные тексты, либо зачитывают их по записи, и что на пленке, опубликованной СБУ на следующий день после крушения МН17, звучит сымитированный голос Дубинского.

Эксперты по анализу речи из Института нейрологии и физиологии Гетеборгского университета в Швеции (Institute of Neuroscience and Physiology, University of Gothenburg) провели еще одно исследование в лаборатории Voxalys методом «слепого теста» без погружения в контекст и в соответствии с инструкциями Международной ассоциации криминалистической фонетики и акустики (IAFPA). Шведы под руководством криминалиста-аналитика Йонаса Линда анализировали акустические параметры записей: тон, частоту и тембр голосов. Они пришли к выводу, что сравниваемые голосовые образцы могут принадлежать одному и тому же человеку.