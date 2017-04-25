Почти 40% россиян считают, что государство не выполняет свои обязанности

37% россиян считают, что государство по большей части или совершенно не выполняет свои обязанности перед народом, 22% населения придерживаются противоположной точки зрения, а 36% полагают, что соотношение примерно равное, сообщили «Интерфаксу» в «Левада-центре».

При этом 53% россиян считают, что граждане России по большей части или даже в полной мере соблюдают свои обязанности перед государством, а противоположного мнения придерживается каждый седьмой (12%).

Менее трети (29%) респондентов полагают, что «граждане сколько выполняют, столько и не выполняют свои обязанности перед государством (соблюдают законы, платят налоги и т. п.)».

С мнением, что вовсе не обязательно платить налоги государству в полном объеме, если есть возможность от них уклониться, согласен каждый четвертый (26%) респондент. Две трети (65%) не поддерживают эту точку зрения. Затруднились ответить 10% участников опроса.