Reuters cообщило об авиаударе по больнице в провинции Идлиб

Самолеты ВВС Сирии или ВКС России нанесли удар по городу Кафр Тахарим в провинции Идлиб, находящемуся под контролем повстанцев. Как сообщает Reuters со ссылкой на врачей и на наблюдателей базирующейся в Европе «Обсерватории по правам человека», в результате бомбежки была серьезно повреждена местная больница и погибли люди. Представитель больницы заявил Reuters, что взрыв произошел во дворе учреждения и были убиты 14 человек, в том числе пациенты. По сведениям «Обсерватории», жертв в больнице не было, однако здание было серьезно повреждено.

Агентство со ссылкой на наблюдателей отмечает активизацию бомбардировок Идлиба со стороны сирийских правительственных сил и российских ВКС. В Идлибе значительная территория остается под контролем повстанцев, и туда повстанцы прибывают из других провинций Сирии.