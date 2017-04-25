В Эстонию перебросят истребители F-35 ВВС США

Американские истребители-бомбардировщики F-35 перебросят в Эстонию, сообщают CNN и ERR. F-35 является последней моделью самолета американских военных, отмечают оба издания.

По данным ERR, самолеты будут доставлены в страну 25 апреля. Собеседники CNN говорили о «ближайших днях».

Часть истребителей разместят также в Румынии, отмечает CNN. Источник издания уточняет, что переброска истребителей входит в программу, принятую после присоединения Крыма к России.