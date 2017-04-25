Пять человек задержаны за сексуальное насилие в детдоме Петербурга

В Санкт-Петербурге задержаны пять человек по подозрению в надругательстве над воспитанниками одного из детских домов, среди подозреваемых – замдиректора учреждения и директор школы, сообщила пресс-служба СКР города.

«В результате проведения большого количества следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий следователями совместно с сотрудниками полиции задержаны заместитель директора, два выпускника, родственник сотрудника детского дома, а также директор школы при детском доме», – говорится в сообщении ведомства.

Как отмечается в пресс-релизе, возбуждено несколько уголовных дел по ч. 3 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера). Решается вопрос об аресте подозреваемых.

По данным следствия, на протяжении длительного времени, с 2005 по 2010 г., в одном из детских домов, расположенном в Кировском районе, группа систематически совершала насильственные действия сексуального характера в отношении четырех воспитанников детского дома 1991–1995 годов рождения.