В Донбасс прибыли военные инструкторы из США – Басурин

На территорию Донбасса прибыли военные инструкторы из США, заявил замкомандующего оперативным командованием республики Эдуард Басурин со ссылкой на данные разведки.

«По данным наших источников, отмечено прибытие в расположение частей, находящихся в зоне так называемой АТО, военных инструкторов из США с целью участия в проверке переданного ранее военного имущества», — цитирует Донецкое агентство новостей Басурина.

Он добавил, что это не единственная цель приезда американцев. По данным республиканской разведки, в 92-й отдельной механизированной бригаде проводится проверка готовности соединения к ведению боевых действий, а также оцениваются результаты работы в этой бригаде других военных инструкторов.