Противоракетная система THAAD будет развернута в Южной Корее до конца года

Первые элементы американской противоракетной системы THAAD доставлены в Южную Корею, сообщает агентство «Ренхап». Шесть армейских трейлеров привезли радар и другие элементы системы перехвата к месту развертывания – полю для гольфа. Полностью систему планируется развернуть до конца года, говорится в заявлении южнокорейского министерства обороны.

Военные не комментируют детали развертывания из-за протестов местного населения и политических сил Сеула, отмечает Reuters. Так, представитель кандидата в президенты Южной Кореи Мун Джэ Ина, лидера оппозиционной партии, выразил сильное сожаление по поводу развертывания элементов американской системы. Этот шаг он считает «крайне неуместным», поскольку он лишает следующее правительство Южной Кореи самостоятельно принимать решение по этому поводу, приводит его слова агентство.

Местное население вышло на акции протеста. Среди лозунгов демонстрантов были «Нет THAAD» («No THAAD»), а также «Эй, США! Ты друг или оккупант?» («Hey, U.S.! Are you friends or occupying troops?»).

После того как 10 марта Конституционный суд Южной Кореи одобрил импичмент президента Пак Кын Хе, оказавшейся в центре коррупционного скандала, власть в стране временно перешла к премьер-министру Хвану Ге Ану. Выборы намечены на 9 мая.

В США и России считают, что американская системы ПРО в регионе направлена не столько на сдерживание Северной Кореи, как заявляет Вашингтон, сколько против Китая и России.