Роспотребнадзор предупреждает о вспышке кори в странах ЕС

С начала 2017 г. в европейских странах «наблюдается эпидемический подъем заболеваемости корью», говорится в сообщении Роспотребназдора. Случаи заболеваний зарегистрированы в 14 странах, таких как Австрия, Румыния, Болгария, Бельгия, Чехия, Венгрия, Франция, Германия, Швеция, Италия, Португалия, Исландия, Испания, Швейцария. Наиболее активно заболевание проявляется в Румынии и Италии, «в некоторых случаях зарегистрированы летальные исходы». Общее число пострадавших оценивается в 4000 человек.

Происходящее объясняется, в частности, низким уровнем иммунизации населения стран Европейского региона, а также «отсутствием ограничительных мероприятий в очагах болезни». Европейские специалисты работают над локализацией инфекции, в том числе за счет вакцинации.

Эпидемическую ситуацию в Европе Роспотребнадзор просит учитывать при планировании поездок.