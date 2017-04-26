Совет Федерации одобрил ускоренную подачу жалоб в ЕСПЧ

Совет Федерации сегодня ратифицировал протокол N15, вносящий изменения в Конвенцию о защите прав человека и основных свобод.

Протокол, в частности, сокращает срок подачи жалоб в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) с полугода до четырех месяцев «после того, как были исчерпаны все внутренние средства правовой защиты». Также он упрощает критерий приемлемости жалоб, введенный протоколом N14 к Конвенции. Согласно критерию, ЕСПЧ объявляет неприемлемой любую индивидуальную жалобу, если сочтет, что заявитель не понес значительного ущерба: если только принцип уважения прав человека, как они определены в Конвенции и протоколах к ней, не требует рассмотрения жалобы по существу.

Комитет министров Совета Европы 16 мая 2013 г. одобрил протокол N15 и с 24 июня 2013 г. открыл его для подписания, призвав государства как можно скорее подписать и ратифицировать документ. Но речи о реальном четырехмесячном сроке на подачу жалобы в ЕСПЧ пока не идет: пока его ратифицировали 34 страны (включая Россию) из 47.

По словам замглавы комитета Совета Федерации по международным делам Владимира Лукина, который представлял вопрос о ратификации на заседании верхней палаты парламента, протокол N15 должен «снизить нагрузку на суд и ускорить им вынесение качественных, продуманных, а главное, своевременных решений по приемлемости или неприемлемости соответствующей жалобы». «Сейчас это очень сильно растянуто», - сказал он.

Протокол N15 разрешает палатам ЕСПЧ уступать свою юрисдикцию в пользу Большой Палаты вне зависимости от возможных возражений сторон разбирательства.

Кроме того, в преамбулу Конвенции включается указание на принцип субсидиарности, согласно которому государства несут основную ответственность за обеспечение прав и свобод, гарантированных Конвенцией и протоколами к ней, и пользуются при этом свободой усмотрения, надзор в отношении реализации которой осуществляется ЕСПЧ.

«Введение принципа субсидиарности в основной текст Конвенции усиливает возможности государств - членов Совета Европы, в том числе России, в защите своего суверенитета в отношениях с Европейским судом по правам человека. Разумеется, все это в рамках общего правового подхода, сформулированного в Европейской конвенции, к которой мы присоединились», - отметил Лукин.