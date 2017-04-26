Полицейские устроили «Марш гнева» в Париже

В Париже 26 апреля прошел «Марш гнева полицейских», участники которого потребовали от оставшихся в выборной гонке кандидатов в президенты признания заслуг полиции и усиления защиты ее сотрудников. Как сообщает AFP, акция с участием нескольких сотен человек стартовала в районе Монпарнас с минуты молчания в память о Ксавье Жюжеле, убитом неделю назад на Елисейских полях. Место убийства стало конечной точкой шествия. Организовал акцию профсоюз.

Возглавляли демонстрацию полицейские с черным транспарантом: «Полиция в трауре». Участники шествия скандировали лозунги о том, что, когда нападают на полицейских, опасность грозит всему обществу, о требовании признать важность их работы и о трудностях полицейской службы.

Профсоюз требует усилить защиту полиции. В частности, среди его требований увеличение чистой зарплаты на 150 евро в месяц и изменение графика дежурств, чтобы у полицейских была возможность отдыхать два дня подряд хотя бы через один уик-энд, а не один раз через шесть недель.