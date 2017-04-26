Совет Федерации одобрил законопроект, обязывающий врио губернаторов отчитываться о доходах

Совет Федерации поддержал президентский законопроект, который обязывает временно исполняющих обязанности губернаторов публиковать данные о доходах и имуществе. Предоставить такие сведения необходимо в течение 15 дней со дня назначения на должность. Они будут опубликованы на официальных сайтах госорганов.

Согласно действующему законодательству сейчас отчитываться о доходах и имуществе должны назначенные и избранные главы регионов.