Глава Хакасии отправил правительство республики в отставку, чтобы «встряхнуться»

Глава Хакасии Виктор Зимин отправил правительство региона в отставку. Это ТАСС сообщили в пресс-службе администрации республики. Зимин в Instagram назвал это решение непростым и даже, «возможно, одним из сложных» за время работы на посту главы региона. «Я его принял, так как не вижу иного способа встряхнуться и начать работать в совершенно ином ключе, эффективно решать стоящие пред нами задачи, а не отсиживаться в стороне, пережидая, чем все это закончится. Времена не те», – написал он.

Зимин пообещал, что в регионе будут «строить новые, конструктивные формы взаимодействия, а не раскачивать лодку, в которой мы находимся». «Ведь хорошо плавают далеко не все», – отметил он.