В Совфеде прокомментировали слова замначальника Генштаба о ПРО США

Первый заместитель председателя комитета Совета федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич прокомментировал слова представителя Генштаба России о возможном ракетном ударе США.

Ранее первый заместитель начальника Главного оперативного штаба Вооруженных сил генерал-лейтенант Виктор Познихир заявил, что противоракетная оборона США создает возможность для скрытного ядерного удара по России.

«Нет сомнений, что подобные заявления имеют определенных адресатов. Первый адресат — мировое сообщество. Во-вторых, послан ясный сигнал руководству США, что любое развитие событий не станет для нас неожиданностью. Думаю, что это напоминание не будет лишним. Пусть, что называется, они знают, что мы знаем. В данный конкретный момент самая верная гарантия сохранения мира — это наша способность самым жестким образом ответить на возможную агрессию», — написал Клинцевич в Facebook.

Но самый главный адресат, по мнению сенатора, — это российские граждане. «Им нечего опасаться: ситуация под контролем», — заключил Клинцевич.