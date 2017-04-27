Госдума зарегистрировала официальные аккаунты в шести соцсетях

У Госдумы России появились официальные аккаунты в шести социальных сетях: во «В контакте», Instagram, Telegram, Facebook, Twitter и «Одноклассниках». Ссылки на них опубликованы на официальном сайте нижней палаты парламента, на это обратило внимание RNS.

«И этот день настал. 27 апреля, в День российского парламентаризма, мы начинаем наш долгий путь по освещению думской повестки в социальных сетях», – говорится в закрепленном сообщении в сообществе во «В контакте».

Ранее собеседник в аппарате Госдумы разъяснил «Ведомостям», что страницы будут вести не smm-специалисты, а профессиональные журналисты. По его словам, информация в разных соцсетях и способы ее донесения будут отличаться: в Instagram - Госдума в лицах, в Facebook - мнения экспертов и оценка, «В контакте» - разъяснение законов.