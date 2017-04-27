Бывший предправления Анталбанка Янчук объявлен в международный розыск

Бывший председатель правления Анталбанка Михаил Янчук объявлен в международный розыск по линии Интерпола. Об этом сообщили RNS в Генпрокуратуре России.

В отношении Янчука возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере»), он обвиняется в хищении средств банка под видом выдачи кредитов юридическим лицам. По данным газеты «Коммерсантъ», Янчук и бывший президент Анталбанка Магомед Мухиев обвиняются в хищении у банка более 30 млрд руб. Источники «Ведомостей» рассказывали, что «группа Анталбанка» покупала банки через подставных лиц, активно привлекала вклады и выводила активы, а после того как у банка отзывали лицензию, искала следующую жертву.