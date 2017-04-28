Самолет Минобороны доставит экипаж судна «Лиман» на базу

Военно-транспортный самолет Минобороны России доставит экипаж затонувшего судна «Лиман» на базу Черноморского флота. «В настоящее время все члены экипажа корабля находятся на борту самолета и в ближайшее время будут доставлены на базу Черноморского флота», — говорится в сообщении ведомства.

В четверг около полудня в 40 км северо-западнее пролива Босфор в нейтральных водах Черного моря в результате столкновения с сухогрузом Youzarsif H получило пробоину ниже ватерлинии исследовательское судно Черноморского флота «Лиман». Весь экипаж в количестве 78 человек был спасен с помощью турецкой береговой охраны и доставлен на проходившее неподалеку российское судно «Улус стар».

Разведывательный корабль «Лиман» проекта 861 был построен на верфи в Польше еще в 1970 г. и прошел модернизацию в 1989 г., в составе Черноморского флота есть еще четыре судна этого проекта. Корабль оснащен средствами радио-, радиотехнической и гидроакустической разведки.