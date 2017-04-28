86% россиян довольны своей работой – ВЦИОМ

79% заявили, что продолжили бы работать, даже если бы у них была возможность вести безбедную жизнь, ничем не занимаясь, в том числе 60% остались бы на прежнем месте, 19% - сменили работодателя, сообщает ВЦИОМ.

Только 19% россиян выбрали бы иной вариант - уволиться и больше никогда не работать.

По данным опроса, уровень удовлетворенности работой среди работающих граждан крайне высок - 86% (даже среди респондентов с плохим, по их оценкам, материальным положением, эта доля составляет 79%). О том, что им не нравится их работа, сказали 12% работающих респондентов.

Основным фактором для недовольтва работой являются деньги: 39% среди тех, кого работа не устраивает, указали в качестве причины именно низкую зарплату. Еще 12% недовольны начальством, коллективом, 10% - тяжелым трудом, трудом, вредящим здоровью.