Правительство не поддержало отмену статьи о неоднократных нарушениях на митингах – Би-би-си

Правительство России подготовило отрицательный отзыв на законопроект об отмене уголовной ответственности за многократное нарушение закона о митингах. Об этом сообщает Русская служба Би-би-си со ссылкой на документ, который есть в распоряжении редакции. В отзыве правительства указано, что в пояснении к законопроекту не приводится статистика, которая бы подтверждала необходимость отменить статью 212.1 УК РФ. Кроме того, в документе есть ссылка на решение Конституционного суда, которое не признало эту статью противоречащей Конституции. «Отрицательный отзыв правительства означает, что законопроект с высокой долей вероятности не будет принят», – отмечает Би-би-си.

Законопроект об исключении из Уголовного кодекса статьи об ответственности за неоднократные нарушения на митингах был подготовлен ЛДПР. «Общественный резонанс назначения уголовного наказания Ильдару Дадину во многом связан с несправедливостью наказания – несоразмерностью наказания тяжести и общественной опасности проступка», – заявлял ранее председатель думского комитета по труду, соцполитике и делам ветеранов, член фракции ЛДПР Ярослав Нилов.

Единственный осужденный по этой статье – гражданский активист Ильдар Дадин. Его приговорили к трем годам колонии в декабре 2015 г., однако потом срок был снижен до двух с половиной лет колонии. 10 февраля 2017 г. Конституционный суд постановил, что вынесенные в отношении Дадина судебные акты необходимо пересмотреть и что статья, по которой он был осужден, Конституции не противоречит, но требует доработки. 22 февраля президиум Верховного суда отменил приговор и постановил освободить Дадина.