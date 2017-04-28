Путин вручил награды «Героя Труда»

Президент России Владимир Путин вручил медали «Героя Труда», сообщается на сайте Кремля. Награду получил первый президент Татарстана, государственный советник республики Минтимер Шаймиев, также слесарь-монтажник ПО «Северное машиностроительное предприятие» Алексей Иванов (Архангельская область), главврач краснодарской краевой больницы Владимир Порханов, начальник якутского государственного казенного учреждения «Хангаласское лесничество» Варвара Устинова, а также художественный руководитель театра «Современник» Галина Волчек. Все они, вместе с Шаймиевым, отмечены «за особые заслуги перед государством и народом», отметили в Кремле.