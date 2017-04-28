Власти Москвы согласовали митинг против законопроекта о сносе хрущевок

Власти Москвы одобрили проведение митинга, участники которого собираются выступить против принятия законопроекта о сносе пятиэтажек. Об этом заявил руководитель департамента региональной безопасности и противодействия коррупции столицы Владимир Черников.

«Руководство департамента региональной безопасности и противодействия коррупции города Москвы провело встречу с заявителями проведения публичных акций для москвичей, интересы которых затрагивает новый закон о реновации. В правительство Москвы поступило четыре заявки о проведении подобных мероприятий на 12, 13 и 14 мая. В результате встречи удалось достигнуть договоренности об организации единого митинга», - пояснил он.

По его словам, определены место и дата акции. «Определено место проведения - внутренняя сторона проспекта Академика Сахарова. С датой мероприятия организаторы акций определились - подана единая заявка на проведение митинга 14 мая», - добавил Черников.