Из-за пожара в 1-й Инфекционной больнице Москвы проводилась эвакуация

Ранним утром 1 мая в Москве случился пожар в одном из корпусов Инфекционной клинической больницы номер 1. Информации о пострадавших у МЧС нет.

Из здания были эвакуированы 84 человека, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе столичного главка МЧС. Агентству «Москва» там же сообщили о 43 эвакуированных. Сообщение о задымлении по адресу улица Габричевского, д. 5, корп. 10, поступило дежурному в 6.19. Выяснилось, что на втором этаже четырехэтажного здания загорелась мебель в помещении площадью около 4 кв. м. В 6.41 пожар был потушен. Обстоятельства и причины возгорания устанавливаются.

Пожар тушили 20 подразделений (58 человек).