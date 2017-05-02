Медведев поручил правительству подготовить повышение МРОТа до прожиточного минимума

Премьер России Дмитрий Медведев поручил до 20 мая подготовить законопроект о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) до прожиточного минимума трудоспособного населения.

В документе о поручениях по итогам обсуждения в Госдуме отчета правительства о результатах работы в 2016 г. уточняется, что подготовить законопроект должны Минтруд (министр Максим Топилин), Минфин (Антон Силуанов) и Минэкономразвития (Максим Орешкин).

Выступая 19 мая в Госдуме с отчетом о работе правительства в минувшем году, Медведев заявил, что МРОТ в России будет повышен до прожиточного минимума для работающих граждан. «С 1 июля этого года МРОТ поднимется до уровня 7800 руб., а в ближайшие несколько лет – до уровня прожиточного минимума работающего. У нас есть все возможности, чтобы это обеспечить. Об этом спрашивали коллеги из «Единой России», – сказал в Госдуме Медведев.

МРОТ в России составляет 7800 руб., среднероссийский прожиточный минимум – около 11 000 руб.