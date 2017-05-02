Всемирный банк выделяет Грузии 47 млн евро

Совет директоров Всемирного банка (ВБ) выделит Грузии кредит в размере 47,2 млн евро на поддержку осуществляемых в стране реформ.

Как сообщает представительство ВБ в Грузии, данная программа ориентирована на содействие экономическим реформам в стране, направлена в основном на усиление фискального надзора за государственными организациями и улучшение бюджетирования госведомств, а также на повышение качества социального обслуживания населения.

«Кредитные средства в размере 47,2 млн евро будут предоставлены Международным банком реконструкции и развития (МБРР, структура ВБ) на льготных условиях», – говорится в пресс-релизе.

Всемирный банк сотрудничает с Грузией с 1992 г. За это время общий объем выделенных стране кредитов на финансирование различных проектов составил $2,27 млрд.