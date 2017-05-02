Премьер Чехии объявил о готовящейся отставке правительства

Премьер-министр Чехии Богуслав Соботка заявил о планируемой отставке правительства из-за ситуации с вице-премьером и министром финансов страны Андреем Бабишем, сообщает во вторник агентство Associated Press.

По информации агентства, Соботка намерен встретиться на этой неделе с президентом страны Милошем Земаном и сообщить ему о своем решении.

Ранее в этом году Соботка обвинил Бабиша в уклонении от уплаты налогов. Кроме того, Бабиш, второй богатейший предприниматель в Чехии, является единоличным владельцем агрохолдинга Agrofert, что создает конфликт интересов в связи с его политической должностью.

Также Бабиш возглавляет центристскую партию ANO 2011, которая по итогам парламентских выборов в 2013 г. получила 47 депутатских мест из 200.

Агентство отмечает, что по итогам грядущих выборов в октябре эта партия может выиграть большинство голосов.