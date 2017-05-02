Премьер Италии посетит Россию 17 мая

Премьер-министр Италии Паоло Джентилони приедет с визитом в Сочи 17 мая. В этот день у итальянского чиновника запланирована встреча с российским президентом Владимиром Путиным, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительственного дворца Киджи.

«17 мая председатель Совета министров Паоло Джентилони будет в Сочи, где планирует встретиться с президентом России Владимиром Путиным», - говорится в распространенном коммюнике.

Пресс-служба Кремля не сообщала о подобной встрече. «Да, такая встреча планируется», - подтвердил проведение встречи пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.